Xiaomi представила глобальную линейку смартфонов Redmi Note 12

Компания Xiaomi провела презентацию глобальных версий смартфонов линейки Redmi Note 12. Об этом сообщает портал GSMArena.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Все три смартфона линейки Redmi Note 12 оснащены 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. За производительность в базовой модели отвечает чипсет Snapdragon 4 Gen 1. Redmi Note 12 оснащен системой из трех камер с разрешением 48, 2 и 2 Мп. Фронтальный датчик получил 8 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 33 Вт.

Redmi Note 12 Pro оснащен чипом Dimensity 1080 и основной 50-мегапиксельной камерой Sony IMX766, дополненная ультраширокоугольным сенсором на 8 Мп и макромодулем с разрешением 2 Мп. Для селфи предусмотрен датчик на 16 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 67 Вт.

Характеристики Redmi Note 12 Pro+ во многом идентичны 12 Pro. Основные отличия заключаются в поддержке зарядки мощностью 120 Вт и использованием основной камеры ISOCELL HPX от Samsung с разрешением 200 Мп.

Глобальные версии Redmi Note 12, 12 Pro и 12 Pro+ поступят в продажу Индии по цене от 18 тыс., 25 тыс. и 30 тыс. рупий (около 15,2 тыс., 21,2 тыс. и 25,4 тыс. рублей). О дате появления новинок в России пока не сообщается.