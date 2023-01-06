ASUS представила сразу три ноутбука с NVIDIA RTX 40XX

ASUS анонсировала обновление линейки ноутбуков Flow на 2023 год. В неё вошли ROG Flow X13, X16 и Z13.

Фото: ASUS ASUS

ROG Flow X13 — это трансформируемый на 360° ноутбук с процессором AMD Ryzen 9 Zen 4 и мобильной видеокартой NVIDIA RTX 40-й серии.

Девайс получил 13-дюймовый дисплей, который может быть представлен панелью с разрешением QuadHD и частотой обновления 165 Гц или FullHD 120 Гц, в зависимости от конфигурации.

ROG Flow X16 также получил 360-градусный конвертируемый дизайн и оснащён процессором Intel Core i9-13900H 13-го поколения, видеокартой NVIDIA RTX 40ХХ и SSD-накопителем PCIe 4.0 x4 объёмом до 2 ТБ и до 16 ГБ оперативной памяти DDR5-4800.

Новинка получила 16-дюймовый miniLED-дисплей с разрешением QuadHD и частотой обновления 240 Гц. В ней также нашлось место для порта Type-C стандарта USB 4 с Thunderbolt 4.

Последняя анонсированная модель — ROG Flow Z13. Он представляет из себя игровое устройство с процессором Intel Core i9-13900H 13-го поколения на борту и графическим процессором NVIDIA линейки Ada Lovelace. Как и две предыдущие модели, устройство получило сенсорное управление7

При этом он имеет 13-дюймовый экран с разрешением QuadHD и частотой обновления 165 Гц. Есть у него и съёмная 15-дюймовая RGB-клавиатура и порт USB C для зарядки.