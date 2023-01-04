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42 минуты назад

The Verge: в WPC закончили разработку более быстрого стандарта беспроводной зарядки Qi2

Газета.Ru

Организация Wireless Power Consortium (WPC), в которую входят компании вроде Apple, Google и Samsung, представила новый стандарт беспроводной зарядки Qi2. Об этом сообщает издание The Verge.

Представлено новое поколение стандарта беспроводной зарядки для смартфонов
Фото: газета.ругазета.ру

От стандарта первого поколения Qi2 отличается большей номинальной мощностью. Хотя первые аксессуары с Qi2 будут поддерживать только прежние 15 Вт, позже производители зарядок и смартфонов смогут преодолеть данный предел.

Кроме того, в Qi2 улучшили систему крепления, которая отвечают за расположение смартфонов, наушников и часов на зарядных платформах. В Qi2 используется больше магнитов, что делает прилегание устройств к зарядкам плотнее и тем самым снижает вероятность неправильной синхронизации.

Также в Qi2 интегрируют некую систему аутентификации. Благодаря ей производители смартфонов и других устройств с поддержкой беспроводной зарядки смогут блокировать несертифицированные аксессуары.

Ожидается, что первые зарядки с поддержкой Qi2 появятся на рынке уже летом 2023 года. Смартфоны же с данной технологией выйдут в третьем или четвертом квартале.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что Tesla выпустила беспроводное зарядное устройство, которое питает три гаджета одновременно.

Наука и техника,Google,Apple,
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