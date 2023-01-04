Asus представила первый в мире контроллер со встроенным OLED-дисплеем для Xbox

Asus и Xbox анонсировали ROG Raikiri Pro — трёхрежимный контроллер, который является первым сертифицированным контроллером Xbox с OLED-дисплеем.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Новинку можно использовать в связке с ПК, ноутбуками и Xbox Series X/S. Миниатюрный экрна встроен в переднюю панель и имеет широкие возможности настройки. Например, его можно персонализировать изображениями, текстом или пользовательской анимацией.

Также экранчик можно использовать для отображения состояния заряда контроллера, индикаторов профиля и микрофона.

ROG Raikiri Pro подключается несколькими способами на выбор: через Bluetooth, радиочастоту 2,4 ГГц или USB-кабель. В верхней части контроллера есть две кнопки, которые позволяют пользователям переключаться между заранее настроенными профилями прямо во время игры.