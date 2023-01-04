Последний астронавт "Аполлона-7" скончался в возрасте 90 лет

Последний из живых астронавтов первой успешной пилотируемой космической миссии "Аполлон" Уолтер Каннингем, скончался. Ему было 90. Представитель американского космического агентства Боб Джейкобс подтвердил The Guardian смерть Каннингема, но не сообщил подробностей. Жена Каннингема, Дот Каннингем, заявила, что ее супргуг скончался во вторник, но не назвала причину смерти Каннингем был одним из трех астронавтов на борту миссии "Аполлон-7" 1968 года. Это был 11-дневный полет, во время которого велись прямые трансляции с орбиты.

Фото: NASA NASA

Миссия подготовила почву для высадки на Луну менее чем через год. Каннингем работал вместе с капитаном ВМС США Уолтером М. Ширрой и майором Донном Ф. Эйзелем. Каннингем был пилотом лунного модуля во время космического полета, который стартовал с базы ВВС Кейп-Кеннеди во Флориде 11 октября и приводнился в Атлантическом океане к югу от Бермудских островов. NASA заявило, что Каннингем, Эйзеле и Ширра выполнили почти идеально свою миссию.

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Их космический корабль работал настолько хорошо, что агентство отправило следующий экипаж во время миссии "Аполлон-8" на орбиту Луны в качестве подготовительного этапа к посадке на Луну . "Аполлон-11" уже высадил людей на спутник Земли в июле 1969 года. Астронавты "Аполлона-7" получили специальную премию "Эмми" за ежедневные телерепортажи с орбиты, во время которых они дурачились, показывали юмористические таблички и просвещали землян о космических полетах. Это была первая пилотируемая космическая миссия NASA после гибели трех астронавтов Аполлона-1 в результате пожара на стартовой площадке 27 января 1967 года. Каннингем родился в Крестоне, штат Айова, и учился в средней школе в Калифорнии, прежде чем поступить на службу в военно-морской флот в 1951 году. Он служил пилотом морской пехоты в Корее.

Также будущий астронавт получил степени бакалавра и магистра физики в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. В интервью за год до своей смерти Каннингем вспомнил, как рос в бедности и мечтал о полетах на самолетах, а не о космических кораблях. "Мы даже не знали, что есть астронавты, когда я рос", — сказал Каннингем в интервью Spokesman-Review . После своей карьеры в NASA Каннингем работал в области инженерии, бизнеса и инвестиций, а также стал оратором и радиоведущим. Он написал мемуары о своей карьере в книги "Всеамериканские мальчики".

В прошлом году он заявил в интервью: "Я думаю, что людям нужно продолжать расширять свою деятельность в космосе и выходить за пределы тех уровней, на которых они сейчас находятся".