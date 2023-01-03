Какие признаки говорят о том, что смартфон скоро «умрёт»

Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал о признаках скорой «смерти» смартфона.
Магомедов отметил, что один из основных признаков — быстрая разрядка батареи. Кроме того, если смартфон нагревается в состоянии простоя, без использования «тяжёлых» приложений и не во время зарядки, это говорит о том, что гаджет скоро перестанет работать.
Также к признакам вероятного выхода устройства из строя относится устаревшая операционная система, когда уже нет обновлений безопасности и всё меньшая поддержка важных приложений, обеспечивающих стабильную работу и безопасность.
Также Магомедов посоветовал регулярно очищать цифровой мусор, накапливающийся в кэше смартфона, не допускать механических повреждений и обслуживать устройство в сервисных центрах. Это поможет продлить работу гаджета.
Рекомендую регулярно чистить кэш гаджета от "мусора" с помощью специальных приложений, обновлять антивирусное программное обеспечение и защищать аппарат от механических повреждений, а также периодически проводить техническое обслуживание в сервисных центрах - Шамиль Магомедов Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА