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1 час назад

Какие признаки говорят о том, что ваш смартфон скоро «умрёт»

Ferra.ru

Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал о признаках скорой «смерти» смартфона.

Какие признаки говорят о том, что смартфон скоро «умрёт»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Магомедов отметил, что один из основных признаков — быстрая разрядка батареи. Кроме того, если смартфон нагревается в состоянии простоя, без использования «тяжёлых» приложений и не во время зарядки, это говорит о том, что гаджет скоро перестанет работать.

Также к признакам вероятного выхода устройства из строя относится устаревшая операционная система, когда уже нет обновлений безопасности и всё меньшая поддержка важных приложений, обеспечивающих стабильную работу и безопасность.

Также Магомедов посоветовал регулярно очищать цифровой мусор, накапливающийся в кэше смартфона, не допускать механических повреждений и обслуживать устройство в сервисных центрах. Это поможет продлить работу гаджета.

Рекомендую регулярно чистить кэш гаджета от "мусора" с помощью специальных приложений, обновлять антивирусное программное обеспечение и защищать аппарат от механических повреждений, а также периодически проводить техническое обслуживание в сервисных центрах - Шамиль Магомедов Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА

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