Названы 10 причин превосходства Android над iOS

Журналисты портала 9to5Google рассказали, что имеются 10 причин, по которым при сравнении Android и iOS мобильная ОС от Google оказывается лучше экосистемы от Apple.

«Простые аргументы сводятся к выбору. С Android у вас больше выбора, чем с iOS. Хотя в последние годы мы стали свидетелями того, что переход с одной системы мобильных устройств на другую стал проще, чем когда-либо», — отметили авторы.

В статье журналисты перечислили 10 областей, в которых Android по-прежнему превосходит iOS: более функциональный Always-On дисплей, встроенный помощник Google, система уведомлений, сканеры отпечатков пальцев, более быстрая зарядка, порт USB-C, более низкие средние цены, возможности по установке плагинов, различные форм-факторы, более гибкая настраиваемость.

По их мнению, Always-On дисплей на iPhone «в типичной манере Apple не работает так, как ожидается», а голосовой помощник Siri от Apple не справляется так же эффективно с более сложными задачами. Журналисты также констатировали, что в Android более гибкая система уведомлений, а Face ID не работает идеально, в отличие от сканера отпечатка пальцев.