Обновлён рейтинг самых популярных браузеров за 2022 год

Компания Statcounter опубликовала новый отчёт по рынку браузеров на разных платформах и операционных системах. Общая картина не изменилась — Google Chrome остаётся на первом месте, а Edge, Safari и Firefox продолжают бороться за второе место.
По данным Statcounter, Chrome в настоящее время занимает 66,16% рынка. Microsoft Edge является вторым по популярности настольным браузером с гораздо более скромными 10,99%.
Safari — единственный некроссплатформенный браузер в отчёте — в настоящее время удерживает 8,98% рынка. Firefox занимает четвёртое место с 7,22%, а Opera — пятое с 3,29%.