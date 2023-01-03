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3 часа назад

Обновлён рейтинг самых популярных браузеров за 2022 год

Ferra.ru

Компания Statcounter опубликовала новый отчёт по рынку браузеров на разных платформах и операционных системах. Общая картина не изменилась — Google Chrome остаётся на первом месте, а Edge, Safari и Firefox продолжают бороться за второе место.

Обновлён рейтинг самых популярных браузеров за 2022 год
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По данным Statcounter, Chrome в настоящее время занимает 66,16% рынка. Microsoft Edge является вторым по популярности настольным браузером с гораздо более скромными 10,99%.

Safari — единственный некроссплатформенный браузер в отчёте — в настоящее время удерживает 8,98% рынка. Firefox занимает четвёртое место с 7,22%, а Opera — пятое с 3,29%.

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