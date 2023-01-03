Обновлён рейтинг самых популярных браузеров за 2022 год

Компания Statcounter опубликовала новый отчёт по рынку браузеров на разных платформах и операционных системах. Общая картина не изменилась — Google Chrome остаётся на первом месте, а Edge, Safari и Firefox продолжают бороться за второе место.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По данным Statcounter, Chrome в настоящее время занимает 66,16% рынка. Microsoft Edge является вторым по популярности настольным браузером с гораздо более скромными 10,99%.