Nikkei: японский суперкомпьютер сможет выполнять квантовые вычисления

Специалисты японского государственного Института естественных наук (Рикэн) совместно с экспертами компании Fujitsu планируют к 2025 году реализовать проект интеграции возможностей квантовых вычислений в суперкомпьютер "Фугаку", что позволит выполнять сложнейшие вычисления для разработки новых лекарств, материалов и в других высокотехнологичных отраслях. Об этом сообщает газета Nikkei.

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В публикации отмечается, что Рикэн планирует соединить создаваемый квантовый компьютер и второй самый быстрый в мире суперкомпьютер "Фугаку", который будет анализировать результаты вычисления сделанные первым. Издание подчеркивает, что японский квантовый компьютер, как ожидается, будет создан в городе Вако недалеко от Токио к концу марта.