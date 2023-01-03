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1 час назад

Nikkei: японский суперкомпьютер "Фугаку" сможет выполнять квантовые вычисления к 2025 году

Газета.Ru

Специалисты японского государственного Института естественных наук (Рикэн) совместно с экспертами компании Fujitsu планируют к 2025 году реализовать проект интеграции возможностей квантовых вычислений в суперкомпьютер "Фугаку", что позволит выполнять сложнейшие вычисления для разработки новых лекарств, материалов и в других высокотехнологичных отраслях. Об этом сообщает газета Nikkei.

Nikkei: японский суперкомпьютер сможет выполнять квантовые вычисления
Фото: ReutersReuters

В публикации отмечается, что Рикэн планирует соединить создаваемый квантовый компьютер и второй самый быстрый в мире суперкомпьютер "Фугаку", который будет анализировать результаты вычисления сделанные первым. Издание подчеркивает, что японский квантовый компьютер, как ожидается, будет создан в городе Вако недалеко от Токио к концу марта.

Рикэн будет сотрудничать с компаниями Toyota, Hitachi и Sony, чтобы разработать технологию связи квантового и суперкомпьютера. Ранее стало известно, что 2024 году ученые из МФТИ запланировали разработку 16-кубитного квантового процессора. Недавно ученые представили 4-кубитный процессор, точность расчетов которого достигает 97%, — рекорд по России. В 2023 году показатель точности операций будет увеличен до 99%.

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