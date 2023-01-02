Ремонт iPhone подорожал

Apple подняла стоимость замены аккумулятора iPhone в официальных сервисных центрах. Об этом пишет издание 9to5mac.

В компании сообщили, что ремонт смартфонов Apple частично подорожал — замена батареи iPhone обойдется на 20 долларов дороже, чем раньше. Представители Apple подчеркнули, что речь идет о негарантийном обслуживании девайсов.

Судя по данным на сайте, Apple подняла цены на ремонт на все модели, кроме аппаратов серии iPhone 14 — их обслуживание обойдется в 99 долларов, или около 7,2 тысячи рублей. Замена аккумулятора iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 и iPhone X будет стоить 69 долларов, или около 5000 рублей, iPhone SE, iPhone 8 и более ранних моделей — 49 долларов, или около 3,5 тысячи рублей.

Новая ценовая политика вступит в силу с 1 марта 2023 года. Стоимость обслуживания батареи iPhone может меняться в зависимости от региона.

Журналисты напомнили, что в 2018 году Apple значительно снизила стоимость замены батареи — после скандала с замедлением работы iPhone. Клиенты могли заменить старый аккумулятор устройства всего за 29 долларов, или около 2000 рублей, чтобы восстановить полную производительность.