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9 минут назад

Ремонт iPhone подорожал

Lenta.ru

Apple подняла стоимость замены аккумулятора iPhone в официальных сервисных центрах. Об этом пишет издание 9to5mac.

Ремонт iPhone подорожал
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В компании сообщили, что ремонт смартфонов Apple частично подорожал — замена батареи iPhone обойдется на 20 долларов дороже, чем раньше. Представители Apple подчеркнули, что речь идет о негарантийном обслуживании девайсов.

Судя по данным на сайте, Apple подняла цены на ремонт на все модели, кроме аппаратов серии iPhone 14 — их обслуживание обойдется в 99 долларов, или около 7,2 тысячи рублей. Замена аккумулятора iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 и iPhone X будет стоить 69 долларов, или около 5000 рублей, iPhone SE, iPhone 8 и более ранних моделей — 49 долларов, или около 3,5 тысячи рублей.

Новая ценовая политика вступит в силу с 1 марта 2023 года. Стоимость обслуживания батареи iPhone может меняться в зависимости от региона.

Журналисты напомнили, что в 2018 году Apple значительно снизила стоимость замены батареи — после скандала с замедлением работы iPhone. Клиенты могли заменить старый аккумулятор устройства всего за 29 долларов, или около 2000 рублей, чтобы восстановить полную производительность.

Перечислены самые прочные смартфоны

В сентябре прошлого года специалисты фирмы iFixit оценили ремонтопригодность самого дорогого смартфона Apple. В компании рассказали, что стоимость замены передней панели iPhone 14 Pro Max обойдется в 549 долларов (около 40 тысяч рублей).

Наука и техника,Apple,
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