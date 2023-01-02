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25 минут назад

Перечислены самые прочные смартфоны

Lenta.ru

Блогер Зак Нельсон, известный под ником JerryRigEverything, перечислил самые прочные смартфоны на рынке. Ролик доступен на его YouTube-канале.

Автор, специализирующийся на изучении ремонтопригодности и прочности гаджетов, выбрал AGM H5 в качестве девайса с самым крепким корпусом. В частности, во время теста ему не удалось сломать аппарат с помощью подручных средств. Девайсом с самым хрупким корпусом энтузиаст назвал ROG Phone 6 Pro, который легко сломался на две части.

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Телефоном, отличающимся самой высокой степенью ремонтопригодности, блогер назвал Google Pixel 7 Pro. Нельсон рассказал, что доступ к внутренностям девайса получить очень легко — для этого нужно снять дисплей. Еще одним аппаратом, который можно легко обслужить, специалист назвал iPhone 14 — из-за возможности быстро снять заднюю крышку устройства.

К гаджетам, которые имеют самую сложную конструкцию, автор причислил Samsung Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. По словам Нельсона, складные устройства довольно просто сломать во время ремонта, также энтузиаст отметил высокую стоимость компонентов. Так, внешний дисплей аппаратов Samsung оценивается в 500 долларов (около 37 тысяч рублей).

Самым инновационным устройством с точки зрения конструкции автор назвал Nothing Phone (1), который получил сложную систему световой индикации. Аппаратом, имеющим самое логичное расположение внутренних компонентов, JerryRigEverything выбрал Google Pixel 7 Pro.

В конце декабря прошлого года популярный блогер Маркес Браунли перечислил лучшие смартфоны 2022 года. В топ-3 по версии специалиста вошли Google Pixel 7, ASUS Zenfone 9 и Galaxy S22 Ultra.

Наука и техника,Видео,Google,
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