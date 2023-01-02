Инсайдер: Samsung отказалась от 128 ГБ памяти в Galaxy S23

По данным инсайдера Ахмеда Квайдера, в модельном ряду линейки Samsung Galaxy S23 минимальная конфигурация памяти будет представлена хранилищем на 256 ГБ. Об этом он написал на собственной странице в Twitter.

Фото: Twitter Twitter

Так, Samsung Galaxy S23 и S23+ будут представлены версиями с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. По словам Квайдера, флагманская версия Galaxy S23 Ultra получит 12 ГБ оперативной памяти, а встроенное хранилище будет доступно на 256 и 512 ГБ, а также на 1 ТБ.

Не исключено, что смартфоны получат дополнительные модификации с другими объемами встроенной и оперативной памяти, однако младшие версии теперь будут поставляться с 256 ГБ.

Как отказ от минимальной версии на 128 ГБ отразится на стоимости корейских флагманов, неизвестно. Модельный ряд Galaxy S22 в 2022 году был представлен тремя моделями, минимальная конфигурация которых имела лишь 128 ГБ.

По слухам, презентация флагманской серии Galaxy S23 состоится 1 февраля.