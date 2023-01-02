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57 минут назад

Знаменитые белорусские ноутбуки Horizont привезут в Россию

Ferra.ru

Возможно, в ближайшем будущем ноутбуки Horizont появятся в России. По крайней мере, на это явно намекнула Надежда Лазаревич, заместитель председателя белорусского Мингорисполкома.

Знаменитые белорусские ноутбуки Horizont привезут в Россию
Фото: CNewsCNews

Лазаревич заявила, что компания-производитель активно работает над налаживанием стабильного массового производства. При этом конкретных дат она пока что не объявила. Также неясно, какие модели и конфигурации будут доступны россиянам.

На данный момент устройства собираются на заводе Horizont в Минске. При этом первые модели H-book MAK4 с 8/256 ГБ памяти уже начали продаваться по цене около 41 500 российских рублей.

Дисплей у ноутбука крупный, 15,6-дюймовый. Но в планах разработчиков есть и выпуск более компактных, 14-дюймовых моделей.

Отметим, что нет ясности и касательно того, будет ли в Россию привезена версия с процессором Ryzen.

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