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29 минут назад

Учёные нашли мутации, отвечающие за стройность

Ferra.ru

Новое исследование показало, что люди с определённой версией гена, участвующего в питании клеток, склонны накапливать меньше жира.

Учёные нашли мутации, отвечающие за стройность
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Насколько сильно гены влияют на наш вес? По предыдущим оценкам, наследственность ответственна примерно за 20% массы тела. Считается, что образ жизни, в том числе диеты и физические упражнения, оказывают значительное влияние на стройность. Однако вклад генов всё же не стоит недооценивать.

Учёные идентифицировали около 100 генетических вариантов, которые умеренно повышают вероятность высокого индекса массы тела (ИМТ). Чтобы найти эти мутации, команда собрала генетический материал и данные, такие как масса тела, ИМТ, общий и висцеральный жир, мышечная масса, окружность талии и бедер у 790 здоровых добровольцев.

В результате учёные обнаружили «значительную корреляцию между одним из вариантов гена FNIP2 и многими параметрами, связанными с ожирением».

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