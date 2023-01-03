Психолог назвала способы начать «новую жизнь» с Нового года

«Чтобы сделать шаг в новую жизнь, обязательно нужно прописать благодарности тем событиям, которые дали возможность быть в той точке, где вы находитесь сейчас. Второй шаг — четко понять свои цели и новые ценности. Можно взять второй лист бумаги и написать 100 желаний на новую жизнь», — сказала она.