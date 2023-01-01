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1 час назад

В России запретили продавать ввозимые гаджеты без предустановленной «аськи»

Lenta.ru

Приложения «Яндекса», VK, видеохостинга Rutube и «Лаборатории Касперского» должны быть предварительно предустановлены на продаваемые в России гаджеты в 2023 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации

В России запретили продавать ввозимые гаджеты без предустановленной «аськи»
Фото: ТАССТАСС

Теперь, поясняет ТАСС, смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки запрещено продавать без предустановленного мессенджера ICQ и голосового помощника «Маруся». В список также входят приложения Mir Pay и Госуслуги.

На умных телевизорах должны быть установлены приложения Первого канала, НТВ и «Смотрим». Также обязательны программы для видеохостинга Rutube и сервиса видео VK Видео.

Ранее в пресс-службе Минцифры России сообщали, что отечественный магазин приложений RuStore будет предустанавливаться на устройства в стране. В ведомстве пояснили, что под техническими устройствами подразумеваются смартфоны, планшеты, компьютеры, а также телевизоры с функцией Smart TV. Уточняется, что в случае смартфонов предустановка касается только устройств на базе Android.

В мае в России также стал доступен для пользователей магазин приложений NashStore, предназначенный для устройств под управлением системы Android. В тот же день представители маркетплейса заявили, что сервис подвергся перед запуском DDoS-атаке.

Наука и техника,Лаборатория Касперского,Яндекс,Первый канал,
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