Раскрыта цена флагманского телефона Honor 80 Pro

Ожидается, что в январе в продажу поступит версия Honor 80 Pro с плоским экраном. Источники уже сообщили её стоимость.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Согласно последним данным, цена составит 3599 юаней (около 37,5 тысячи рублей по актуальному курсу) за версию 12 ГБ + 256 ГБ, что на 200 юаней дешевле, чем оригинальный Honor 80 Pro. Смартфон поступит в продажу 6 января.