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1 час назад

Раскрыта цена флагманского телефона Honor 80 Pro с плоским экраном

Ferra.ruиещё 1

Ожидается, что в январе в продажу поступит версия Honor 80 Pro с плоским экраном. Источники уже сообщили её стоимость.

Раскрыта цена флагманского телефона Honor 80 Pro
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Согласно последним данным, цена составит 3599 юаней (около 37,5 тысячи рублей по актуальному курсу) за версию 12 ГБ + 256 ГБ, что на 200 юаней дешевле, чем оригинальный Honor 80 Pro. Смартфон поступит в продажу 6 января.

Сообщается также, что новая версия Honor 80 Pro получила 6,67-дюймовый плоский OLED-экран с разрешением 2400x1080 пикселей. В основе лежит процессор Snapdragon 8+ Gen 1.

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