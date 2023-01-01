OnePlus скоро выпустит 100-Вт зарядку с двумя портами

OnePlus готовится к выпуску быстрого зарядного устройства мощностью 100 Вт с двумя портами. Подтверждено, что оно точно выйдет в Китае , но не исключён запуск и в других странах.

В устройстве используется два интерфейса USB-A + Type-C. Зарядка может одновременно использовать оба порта. Также у устройства есть механизм зарядки PD 65 Вт.

Новинку можно использовать для зарядки смартфонов, ноутбуков и других совместимых устройств. Утверждается также, что она подойдёт для будущего OnePlus 11. Этот смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Согласно официальным заявлениям, он может зарядиться до 100% всего за 25 минут и до 50% всего за 10 минут.