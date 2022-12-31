На Восточном завершилось строительство взлетно-посадочной полосы

Строительство взлетно-посадочной полосы завершилось на будущем аэродроме космодрома Восточный. Об этом говорится в видео Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос), распространенном в субботу.
"Завершено строительство взлетно-посадочной полосы", - говорится в видео ЦЭНКИ в Telegram-канале.
Также в ролике отмечается, что в 2022 году космодром посетили 4 тыс. туристов.
В августе в пресс-службе ЦЭНКИ сообщили ТАСС о начале бетонирования основного покрытия взлетно-посадочной полосы будущего аэропорта на космодроме Восточный. Там пояснили, что габариты будущей взлетно-посадочной полосы позволят принимать пассажирские и транспортные воздушные суда всех типов. Ее длина 3 250 м.