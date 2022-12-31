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11 минут назад

На Восточном завершилось строительство взлетно-посадочной полосы

ТАССиещё 1

Строительство взлетно-посадочной полосы завершилось на будущем аэродроме космодрома Восточный. Об этом говорится в видео Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос), распространенном в субботу.

На Восточном завершилось строительство взлетно-посадочной полосы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Завершено строительство взлетно-посадочной полосы", - говорится в видео ЦЭНКИ в Telegram-канале.

Также в ролике отмечается, что в 2022 году космодром посетили 4 тыс. туристов.

В августе в пресс-службе ЦЭНКИ сообщили ТАСС о начале бетонирования основного покрытия взлетно-посадочной полосы будущего аэропорта на космодроме Восточный. Там пояснили, что габариты будущей взлетно-посадочной полосы позволят принимать пассажирские и транспортные воздушные суда всех типов. Ее длина 3 250 м.

Наука и техника,ЦЭНКИ,Роскосмос,
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