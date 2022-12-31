На Восточном завершилось строительство взлетно-посадочной полосы

Строительство взлетно-посадочной полосы завершилось на будущем аэродроме космодрома Восточный. Об этом говорится в видео Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос), распространенном в субботу.

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"Завершено строительство взлетно-посадочной полосы", - говорится в видео ЦЭНКИ в Telegram-канале.

Также в ролике отмечается, что в 2022 году космодром посетили 4 тыс. туристов.