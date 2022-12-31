Новый Samsung Galaxy A54 получит четыре цвета

Мы уже видели грядущий Samsung Galaxy A54 в некоторых просочившихся рендерах еще в ноябре, но сегодня вышел новый набор фото. И на этот раз мы видим устройство в четырех цветовых решениях вместо одного.

Фото: ITZine.ru ITZine.ru

Ходили слухи, что официальное объявление о выпуске Galaxy A54 состоится в январе, что объясняет, почему сейчас количество утечек увеличивается. Как видите, ожидается запуск как минимум в этих четырех цветах — черном, зеленом, фиолетовом и белом, но может быть и больше.

Что касается технических характеристик, ожидайте 6,4-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, тройную заднюю камеру с основным датчиком на 50 МП и аккумулятор емкостью 5100 мАч. Скорее всего, будет несколько комбинаций ОЗУ и хранилища, одной из которых будет 6/128 ГБ.