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1 час назад

Новый Samsung Galaxy A54 получит четыре цвета

ITZine.ru

Мы уже видели грядущий Samsung Galaxy A54 в некоторых просочившихся рендерах еще в ноябре, но сегодня вышел новый набор фото. И на этот раз мы видим устройство в четырех цветовых решениях вместо одного.

Новый Samsung Galaxy A54 получит четыре цвета
Фото: ITZine.ruITZine.ru

Ходили слухи, что официальное объявление о выпуске Galaxy A54 состоится в январе, что объясняет, почему сейчас количество утечек увеличивается. Как видите, ожидается запуск как минимум в этих четырех цветах — черном, зеленом, фиолетовом и белом, но может быть и больше.

Что касается технических характеристик, ожидайте 6,4-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, тройную заднюю камеру с основным датчиком на 50 МП и аккумулятор емкостью 5100 мАч. Скорее всего, будет несколько комбинаций ОЗУ и хранилища, одной из которых будет 6/128 ГБ.

Говорят, что размеры A54 составляют 158,3 x 76,7 x 8,2 мм, что означает, что он будет меньше, но шире и толще предшественника. Неудивительно, что цена должна быть аналогична цене Samsung Galaxy A53.

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