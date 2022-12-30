В Telegram появились новые функции

Мессенджер Telegram выпустил обновление, которое предоставляет пользователям ряд новых функций. В частности, теперь можно отправлять скрытые медиа, устанавливать профильные фотографии контактам и использовать новые инструменты в фоторедакторе, сообщается на сайте сервиса.

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С обновлением пользователи смогут прятать фото и видео за искрящейся полупрозрачной обложкой. Их получатель увидит их, когда коснется обложки. Ранее в мессенджере можно было скрыть от собеседника только текст.

«В этом обновлении у пользователей появилась возможность выбрать, как часто память устройства будет автоматически очищаться от лишних материалов из определенной категории чатов — личных сообщений, групп и каналов, — а также добавить исключения для отдельных чатов», — говорится в сообщении.

В фоторедакторе Telegram разработчики добавили кисть для нанесения эффекта размытия и возможность менять размер, шрифт и фон надписи на фото и видео. Также теперь пользователи смогут устанавливать профильные фото контактам, которые будут видеть только они.

«Если Вы скрыли свою профильную фотографию от некоторых пользователей, теперь ее можно показать. С этого обновления также доступна полная конфиденциальность для профильных фотографий. А администраторы групп с более чем 100 пользователей теперь могут скрыть список участников», — отмечается в тексте.