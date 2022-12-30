Уходящий год ознаменовался важным достижением в сфере ИИ

Уходящий год ознаменовался важным достижением в сфере искусственного интеллекта: нейросети научились генерировать поражающие воображение картинки по текстовому запросу пользователей. Но это лишь видимая часть по-настоящему тектонических сдвигов в этой области технологий.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Сейчас искусственный интеллект занимает области, которые ранее были доступны только людям. А “креативность ИИ” была включена в список прорывов года научным журналом Science.

Современные ИИ научились писать картины, сочинять музыкальные композиции, писать коды для программ и сочинять рассказы со стихами. При этом нейросеть может обучаться гораздо быстрее человеческого мозга и на очень больших объемах данных.

Весной этого года была представлена нейросеть DALL-E 2, она умеет существенно улучшать качество изображений, а также создавать одно изображения из двух. Подобные картины становятся все более реалистичными, а отличить работу настоящего художника от работы ИИ становится все сложнее.

В свободном доступе несколько диффузионных моделей. Одна из них — Midjourney, генерирующая изображения по запросу на английском языке.