Уходящий год ознаменовался важным достижением в сфере ИИ

Уходящий год ознаменовался важным достижением в сфере искусственного интеллекта: нейросети научились генерировать поражающие воображение картинки по текстовому запросу пользователей. Но это лишь видимая часть по-настоящему тектонических сдвигов в этой области технологий.
Сейчас искусственный интеллект занимает области, которые ранее были доступны только людям. А “креативность ИИ” была включена в список прорывов года научным журналом Science.
Современные ИИ научились писать картины, сочинять музыкальные композиции, писать коды для программ и сочинять рассказы со стихами. При этом нейросеть может обучаться гораздо быстрее человеческого мозга и на очень больших объемах данных.
Весной этого года была представлена нейросеть DALL-E 2, она умеет существенно улучшать качество изображений, а также создавать одно изображения из двух. Подобные картины становятся все более реалистичными, а отличить работу настоящего художника от работы ИИ становится все сложнее.
В свободном доступе несколько диффузионных моделей. Одна из них — Midjourney, генерирующая изображения по запросу на английском языке.
Чат-бота ChatGPT научили давать советы по медицине, писать стихи с песнями, а также писать программные коды. Отдельно стоит отметить способность бота создавать теоремы с заранее заданными параметрами и ограничениями. Кроме того, программа способна учиться на ходу и за счет этого вести увлекательные разговоры.