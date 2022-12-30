В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
35 минут назад

Уходящий год ознаменовался важным достижением в сфере искусственного интеллекта

FBM.ru

Уходящий год ознаменовался важным достижением в сфере искусственного интеллекта: нейросети научились генерировать поражающие воображение картинки по текстовому запросу пользователей. Но это лишь видимая часть по-настоящему тектонических сдвигов в этой области технологий.

Уходящий год ознаменовался важным достижением в сфере ИИ
Фото: FBM.ruFBM.ru

Сейчас искусственный интеллект занимает области, которые ранее были доступны только людям. А “креативность ИИ” была включена в список прорывов года научным журналом Science.

Современные ИИ научились писать картины, сочинять музыкальные композиции, писать коды для программ и сочинять рассказы со стихами. При этом нейросеть может обучаться гораздо быстрее человеческого мозга и на очень больших объемах данных.

Весной этого года была представлена нейросеть DALL-E 2, она умеет существенно улучшать качество изображений, а также создавать одно изображения из двух. Подобные картины становятся все более реалистичными, а отличить работу настоящего художника от работы ИИ становится все сложнее.

В свободном доступе несколько диффузионных моделей. Одна из них — Midjourney, генерирующая изображения по запросу на английском языке.

Чат-бота ChatGPT научили давать советы по медицине, писать стихи с песнями, а также писать программные коды. Отдельно стоит отметить способность бота создавать теоремы с заранее заданными параметрами и ограничениями. Кроме того, программа способна учиться на ходу и за счет этого вести увлекательные разговоры.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители