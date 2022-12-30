Россияне стали чаще ремонтировать смартфоны вместо покупки новых

Агентство Mobile Research Group представило исследование, согласно которому россияне стали ремонтировать смартфоны чаще на 20-25%.

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Как отметил ведущий аналитик агенства Эльдар Муртазин, всплеск спроса на ремонт смартфонов наблюдался весной из-за неопределённости с поставками новых устройств. Также на ситуацию повлиял выбор покупателей в пользу подержанных смартфонов.

Это обусловлено, в частности, поставками в Россию гаджетов китайского производства от компаний «второго и третьего эшелона».