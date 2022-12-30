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39 минут назад

Россияне стали чаще ремонтировать смартфоны вместо покупки новых

Ferra.ru

Агентство Mobile Research Group представило исследование, согласно которому россияне стали ремонтировать смартфоны чаще на 20-25%.

Россияне стали чаще ремонтировать смартфоны вместо покупки новых
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как отметил ведущий аналитик агенства Эльдар Муртазин, всплеск спроса на ремонт смартфонов наблюдался весной из-за неопределённости с поставками новых устройств. Также на ситуацию повлиял выбор покупателей в пользу подержанных смартфонов.

Это обусловлено, в частности, поставками в Россию гаджетов китайского производства от компаний «второго и третьего эшелона».

Ситуацию прокомментировал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Эксперт отметил, что часто в руки пользователей попадают китайские устройства, качество которых «хромает». Их приходится ремонтировать чаще, чем технику ведущих брендов.

Наука и техника,Эльдар Муртазин,Денис Кусков,
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