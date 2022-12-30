Oppo может выпустить собственный процессор для смартфонов

Ранее Oppo выпустила собственный процессор обработки изображений для смартфонов. Теперь, как сообщают источники, компания работает над новым чипсетом собственной разработки, который заменит Snapdragon и MediaTek.

Инсайдер, имеющий доступ к TSMC, сообщил, что Oppo в настоящее время разрабатывает процессор для смартфонов с запланированной датой выпуска во втором квартале 2023 года. В массовое производство чипсет будет выпущен в третьем квартале. Он будет изготовлен по 4-нм технологии и получит 5G-модем.