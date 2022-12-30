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24 минуты назад

Oppo может выпустить собственный процессор для смартфонов

Ferra.ru

Ранее Oppo выпустила собственный процессор обработки изображений для смартфонов. Теперь, как сообщают источники, компания работает над новым чипсетом собственной разработки, который заменит Snapdragon и MediaTek.

Oppo может выпустить собственный процессор для смартфонов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Инсайдер, имеющий доступ к TSMC, сообщил, что Oppo в настоящее время разрабатывает процессор для смартфонов с запланированной датой выпуска во втором квартале 2023 года. В массовое производство чипсет будет выпущен в третьем квартале. Он будет изготовлен по 4-нм технологии и получит 5G-модем.

После этого другой известный блогер @digitalchatstation поделился аналогичной информацией. Он также ожидает, что чип Oppo будет доступен в 2024 году, а в последующих продуктах будут использоваться более передовые 3-нм технологии.

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