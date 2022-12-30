Учёные узнали, что ещё хуже для природы, чем пластиковые пакеты

Биоразлагаемая упаковка почти в два раза сильнее способствует глобальному потеплению, чем традиционный пластик, и в четыре раза больше, чем бумажные изделия.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Как отметили учёные, компостируемые пакеты хоть и могут должным образом перерабатываться при высоких температурах на специальных предприятиях, в основном они выбрасываются вместе с обычными отходами, а затем отправляются на свалку, где выделяют метан.