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44 минуты назад

Учёные узнали, что ещё хуже для природы, чем пластиковые пакеты

Ferra.ru

Биоразлагаемая упаковка почти в два раза сильнее способствует глобальному потеплению, чем традиционный пластик, и в четыре раза больше, чем бумажные изделия.

Учёные узнали, что ещё хуже для природы, чем пластиковые пакеты
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как отметили учёные, компостируемые пакеты хоть и могут должным образом перерабатываться при высоких температурах на специальных предприятиях, в основном они выбрасываются вместе с обычными отходами, а затем отправляются на свалку, где выделяют метан.

Метан — это парниковый газ. Интересно, что пластиковые пакеты выделяют очень мало парниковых газов на свалках. Но это, конечно, не делает их хорошими. Исследователи обнаружили, что компостируемая упаковка производит в среднем 227 граммов эквивалента CO2 на мешок по сравнению со 118 граммами в среднем для пластика.

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