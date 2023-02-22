Спокойной ночи, YouTube Originals: какие проекты Google закрыла в 2022 году

Google известна своей привычкой закрывать собственные проекты: от инновационной социальной сети Google Plus до Google Reader, который был весьма популярным агрегатором новостных лент. 2022 год не стал исключением — корпорация отправила на покой множество своих платформ и сервисов. Портал Android Police рассказал о каждом из них.

Фото: ТАСС ТАСС

Google Cameos (17 февраля, 2018-2022)

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А вы знали, что раньше селебрити могли отправлять видео-сообщения в поисковик Google, чтобы отвечать на самые часто задаваемые вопросы о себе? Теперь такой возможности нет. Сервис Google Cameos задумывался как способ создания «более персонального» опыта пользования поисковиком для тех, кто искал информацию о любимых звездах шоу-бизнеса, но фишка совершенно никого не заинтересовала.

Google Assistant Snapshot (13 апреля, 2018-2022)

Помните Google Now? Раньше при открытии «Ассистента» этот сервис предоставлял обзор полезной информации, вроде погоды, ситуации на дорогах, отслеживания посылок и других мелочей. Google прекратила поддержку этого удобного, но не слишком монетизируемого сервиса в пользу ленты Discover. Самым близким аналогом Google Now был Assistant Snapshot, но он был спрятан глубоко в недрах приложения, отчего им мало кто пользовался.

Duo (1 июня, 2016-????)

Duo нельзя назвать совсем уж мертвым сервисом, потому что он стал частью Google Meet. Сейчас приложение (или вебсайт) можно использовать для голосовых звонков с теми же эффектами и шифрованием, что предоставляет Meet. Иными словами, слияние Duo и Meet — это скорее ребрендинг, нежели закрытие. Кроме того, разработчик не забыл изменить иконку приложения и как следует объяснить реформу внутри программы.

Android Auto для телефонов (21 июня, 2016-2022)

Когда Android Auto впервые запустился в 2014 году, приложение поддерживало лишь небольшой спектр автомобилей, которые имели совместимые бортовые компьютеры. В 2016 году Google перенесла помощник для водителей на смартфоны, что позволяло не отвлекаться на телефон будучи на дороге. Однако компания быстро пояснила, что это всего лишь промежуточное решение, и через шесть лет поддержки приложения в полумертвом состоянии Google отключила аппарат жизнеобеспечения. На данный момент полноценной замены Android Auto нет — Google Assistant Driving Mode тоже скоро закроется, войдя в состав Google Maps.

Приложения на Chrome (30 июня, 2010-2022)

Задолго до того, как современные веб-приложения стали по-настоящему мощными, Google предлагала альтернативу в виде приложений на Chrome — своеобразные расширения для браузера, которые обладали расширенным функционалом. Но со временем веб-приложения получили более широкое распространение, из-за чего Google решила прекратить поддержку приложений.

Приложение Google My Business (31 июля, 2018-2022)

Google My Business был удобным инструментом для предпринимателей: он позволял владельцам заведений управлять своими данными в сервисах Google. Однако в какой-то момент компания решила, что карты и поисковик могут спокойно выполнять ту же функцию, поэтому теперь разработчики перенаправляют предпринимателей на Google Maps и Google Search.

YouTube Go (9 августа, 2017-2022)

Android Go — операционная система Google, предназначенная для дешевых, маломощных смартфонов. Разработчики также предусмотрели экономичные версии стандартных приложений, и YouTube Go было одним из них. Но сейчас компания старается сделать все свои приложения менее энергоемкими, чтобы оптимизировать их для наиболее широкого круга гаджетов, из-за чего YouTube Go уступил обычному клиенту YouTube.

Google Surveys (1 ноября, 2012-2022)

Google Surveys было решением для бизнеса, которое позволяло компаниям проводить рыночные исследования. Некоторые из них даже показывались в приложении Google Rewards, которое, согласно разработчикам, пока продолжает жить. Но теперь предпринимателям придется искать другие методы для сбора аналитических данных.

Hangouts (30 ноября, 2013-2022)

Да, сервис Hangouts закрылся не тысячу лет назад, как можно подумать, а вот только недавно. Мультиплатформенный мессенджер, сочетавший текстовые сообщения и видео-звонки, был функциональным предшественником Google Chat и Meet, и он медленно близился к закрытию задолго до того, как его последователи появились на свет. Но за год до десятилетнего юбилея Hangouts разработчик все же отправил многострадальное приложение на покой.

Duplex on the Web (1 декабря, 2019-2022)

Обычный сервис Duplex, встроенный в Google Assistant, никуда не денется: он продолжит функционировать в прежнем режиме и помогать в бронировании билетов на всяческие мероприятия. Однако веб-версия Duplex, также известная как Duplex on the Web, прекратила работу. Google объяснила решение максимально простыми словами: Duplex on the Web, по сути, был всего лишь чуть более красивой версией стандартного автозаполнения форм в Google Chrome — но работала она далеко не везде.

Threadit (19 декабря, 2021-2022)

Многие в принципе не слышали о Threadit: провальном сервисе, который предназначен для асинхронной коллаборации по видео. Проект разработчиков Area 120 был создан с прицелом на уделенную работу, ставшую актуальной во время пандемии, и подразумевал сочетание лучших черт видеосвязи и текстовых сообщений. Вместо того, чтобы назначать совещания в строго определенное время, коллеги могли обмениваться короткими клипами в свободное время. После того, как Threadit закрылся, его разработчиков перебросили в команду Google Meet.

YouTube Originals (31 декабря, 2016-2022)