Спокойной ночи, YouTube Originals: какие проекты Google закрыла в 2022 году

Google Cameos (17 февраля, 2018-2022)

Google Assistant Snapshot (13 апреля, 2018-2022)

Помните Google Now? Раньше при открытии «Ассистента» этот сервис предоставлял обзор полезной информации, вроде погоды, ситуации на дорогах, отслеживания посылок и других мелочей. Google прекратила поддержку этого удобного, но не слишком монетизируемого сервиса в пользу ленты Discover. Самым близким аналогом Google Now был Assistant Snapshot, но он был спрятан глубоко в недрах приложения, отчего им мало кто пользовался.

Duo (1 июня, 2016-????)

Android Auto для телефонов (21 июня, 2016-2022)

Приложения на Chrome (30 июня, 2010-2022)

Приложение Google My Business (31 июля, 2018-2022)

YouTube Go (9 августа, 2017-2022)

Android Go — операционная система Google, предназначенная для дешевых, маломощных смартфонов. Разработчики также предусмотрели экономичные версии стандартных приложений, и YouTube Go было одним из них. Но сейчас компания старается сделать все свои приложения менее энергоемкими, чтобы оптимизировать их для наиболее широкого круга гаджетов, из-за чего YouTube Go уступил обычному клиенту YouTube.

Google Surveys (1 ноября, 2012-2022)

Hangouts (30 ноября, 2013-2022)

Duplex on the Web (1 декабря, 2019-2022)

Обычный сервис Duplex, встроенный в Google Assistant, никуда не денется: он продолжит функционировать в прежнем режиме и помогать в бронировании билетов на всяческие мероприятия. Однако веб-версия Duplex, также известная как Duplex on the Web, прекратила работу. Google объяснила решение максимально простыми словами: Duplex on the Web, по сути, был всего лишь чуть более красивой версией стандартного автозаполнения форм в Google Chrome — но работала она далеко не везде.