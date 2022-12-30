В Австралии открыли колючие помидоры

Биологи Бакнеллского университета обнаружили в Австралии новый вид кустовых томатов Solanum scalarium. Работа была опубликована в журнале PhytoKeys.
Томаты относятся к семейству пасленовых, которые распространены почти на всех континентах планеты.
Новый вид представляет собой многолетний бледно-зеленый кустарник высотой до 30 см. По словам ученых, найденное растение отличается от других видов в группе колючими мужскими цветами, а также тем, что растет по земле. Этот вид встречается на скелетной красноземе, обнаженном песчанике и на горных породах.
В настоящее время Solanum scalarium известен по одной популяции, насчитывающей, возможно, 50-100 особей.
«Биология опыления этого вида неизвестна, но, как и у других австралийских сородичей, цветы, вероятно, опыляются пчелами. Вероятно, мы найдем еще несколько популяций томатов, однако пока мы считаем, что растение находится на грани вымирания», — заключили ученые.