В Австралии открыли колючие помидоры

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1 час назад

В Австралии обнаружен новый вид необычных кустовых томатов

Газета.Ru

Биологи Бакнеллского университета обнаружили в Австралии новый вид кустовых томатов Solanum scalarium. Работа была опубликована в журнале PhytoKeys.

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Фото: Газета.RuГазета.Ru

Томаты относятся к семейству пасленовых, которые распространены почти на всех континентах планеты.

Новый вид представляет собой многолетний бледно-зеленый кустарник высотой до 30 см. По словам ученых, найденное растение отличается от других видов в группе колючими мужскими цветами, а также тем, что растет по земле. Этот вид встречается на скелетной красноземе, обнаженном песчанике и на горных породах.

В настоящее время Solanum scalarium известен по одной популяции, насчитывающей, возможно, 50-100 особей.

«Биология опыления этого вида неизвестна, но, как и у других австралийских сородичей, цветы, вероятно, опыляются пчелами. Вероятно, мы найдем еще несколько популяций томатов, однако пока мы считаем, что растение находится на грани вымирания», — заключили ученые.

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