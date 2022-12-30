В Австралии открыли колючие помидоры

Томаты относятся к семейству пасленовых, которые распространены почти на всех континентах планеты.

Новый вид представляет собой многолетний бледно-зеленый кустарник высотой до 30 см. По словам ученых, найденное растение отличается от других видов в группе колючими мужскими цветами, а также тем, что растет по земле. Этот вид встречается на скелетной красноземе, обнаженном песчанике и на горных породах.