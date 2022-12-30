В Китае обнаружили сотни гробниц возрастом 4500 лет

Археологи обнаружили более 300 гробниц возрастом около 4500 лет в провинции Хэнань в центральном Китае. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа.

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Эти находки имеют большое значение для изучения системы захоронения и социальной структуры доисторического Китая. По данным Муниципального института археологии Лояна, комплекс гробниц, расположенный в археологическом памятнике Суян в городе Лоян, занимает площадь около 15 000 квадратных метров, и все гробницы представляют собой земляные ямы прямоугольной формы.

«Группа гробниц весьма велика, и в ее облике можно увидеть следы переходного периода от культуры Яншао к культуре Луншань. Крайне редко можно увидеть это в Чжунъюане, регионе, известном как центральная равнина», — сказал Жэнь Гуан, глава проекта раскопок на стоянке Суян.

На данный момент археологи раскопали девять гробниц, в них найдены скелеты 10 человек. Некоторые захоронения были разграблены в прошлые эпохи.