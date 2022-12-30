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34 минуты назад

Археологи начнут раскопки Силоамской купели в Старом Иерусалиме

Газета.Ru

Археологи в ближайшее время раскопают Силоамскую купель, древнееврейский исторический памятник. Об этом сообщает Times of Israel.

Археологи начнут раскопки Силоамской купели в Старом Иерусалиме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно библейскому тексту, Силоамская купель (или пруд) была построена в Иерусалиме во время правления Езекии (715 – 686 г. до н.э.), 13-го царя Иудеи. Вода поступала из источника Гихон, который проходил по Силоамскому туннелю, специально для этого выдолбленному в скале. Он был построен для снабжения жителей питьевой водой во время осад.

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Бассейны были реконструированы в период Второго Храма (516 г. до н.э. – 70 г. н.э.) и, вероятно, служили миквой, ритуальной купальней для тысяч паломников, которые собирались у купальни Силоам, прежде чем подняться через город Давида в Храм. Именно эта купальня фигурирует в Евангелии от Иоанна в сюжете с исцелением слепорожденного: «Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим» (Ин. 9:6).

С годами вокруг Силоамской купальни сложилось множество традиций, а с конца 19 века она стала центром археологических экспедиций со всего мира. В 1890-х годах группа британо-американских археологов обнаружила часть ступеней бассейна, а в 1960-х британский археолог Кэтлин Кеньон провела полноценные раскопки на этом месте.

Археологи во время раскопок канализации в 2004 году обнаружили каменные ступени периода Второго Храма, что также подтвердило, что бассейн был шириной 69 метров, и что ступени существовали по крайней мере с трех сторон бассейна.

Управление древностей Израиля объявило, что в ходе нового проекта купальня Силоам будет полностью раскопана. На первом этапе посетители смогут наблюдать за археологическими раскопками, а в ближайшие месяцы купальня Силоам станет доступна как часть туристического маршрута, который начнется в южной точке города Давида и завершится у Западной стены.

Мэр Иерусалима Моше Лев сказал: «Купальня Силоам в национальном парке «Город Давида» в Иерусалиме является местом исторического, национального и международного значения. После многих лет ожидания мы скоро начнем открывать это важное место и сделаем его доступным для миллионов посетителей и туристов, которые посещают Иерусалим каждый год».

При этом планы раскопок вызвали протесты среди проарабских активистов. Они считают, что проект расширяет присутствие Израиля на территории Иерусалима, населенной палестинцами.

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