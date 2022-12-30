Учёные нашли зоны мозга, ответственные за подвижный интеллект

По мнению учёных, так называемый подвижный интеллект является ключевым в процессе человеческого познания. Это то, что помогает нам реагировать на неожиданные ситуации, формулировать новые идеи и тщательно планировать стратегии для достижения успеха. Теперь исследователи узнали чуточку больше об этом.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Учёные из Университетского колледжа Лондона объясняют, что подвижный интеллект является ключом к «активному мышлению», которое представляет собой набор сложных умственных процессов. Мы используем подвижный интеллект ежедневно, например, во время вождения автомобиля или организации званого ужина.

«Наши результаты впервые показывают, что правые лобные доли мозга имеют решающее значение для высокоуровневых функций, связанных с подвижным интеллектом, таких как решение проблем и рассуждения», — пояснили исследователи.