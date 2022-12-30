Учёные обнаружили благоприятные условия для формирования планет

Группа исследователей из Института Макса Планка обнаружила благоприятные условия для формирования планет рядом с двумя близко расположенными протозвёздами. Учёные описывают свои наблюдения в статье, опубликованной в Astrophysical Journal Letters.

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Этому новому исследованию предшествовала работа, проделанная другой командой астрономов, которая обнаружила две протозвезды на самой ранней стадии развития — в первые 500 000 лет их существования. Учёные из Института Макса Планка более внимательно изучили эти протозвёзды и окружающую среду, в которой они существуют.

Две протозвезды в настоящее время имеют общее название IRAS 16293-2422 A и находятся в плотном облаке пыли. Исследователи обозначили их как А1 и А2. Протозвёзды вращаются вокруг общего гравитационного центра и вокруг друг друга на расстоянии 54 а.е. Астрономы также отметили, что две звезды поднимают много пыли, в которой были выявлены по меньшей мере три горячие точки.

Учёные предполагают, что эти горячие точки возникают из-за ударных волн, посылаемых в пылевое облако, когда А1 и А2 втягивают материал, чтобы расти, и выбрасывают другой материал, который плохо сочетается с уже присутствующими ингредиентами. Такие ударные волны, по словам астрономов, приводят к сжатию пыли и газов и нагреву. Учёные также отмечают, что благодаря этому могут сформироваться и более сложные молекулы. И когда они соединяются с окружающей их пылью, могут образовываться камни, которые со временем увеличатся в размерах. Так вокруг А1 и А2 по мере их взросления могут образоваться планеты.