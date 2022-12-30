Археологи обнаружили гигантский зал викингов

Археологи обнаружили зал, построенный викингами в эпоху правления Харальда I Синезубого. Об этом сообщает Музей Северной Ютландии.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Предварительная датировка относит зал примерно ко второй половине IX века или к первой половине XI века, но, скорее всего, он функционировал в период правления Харальда Синезубого.

Харальд I Синезубый правил Данией и Норвегией в 930-986-е годы. Он запомнился как успешный завоеватель, а так же как король, который склонил жителей Дании к принятию христианства.

Открытие было сделано во время работ по строительству жилья недалеко от Хюна, деревни в муниципалитете Джаммербугт, расположенного в Северной Ютландии. Зал достигает 40 метров в длину и 8-10 метров в ширину, скорее всего, он использовался для политических встреч, приема гостей и в качестве центра общественной жизни. Его внешний вид напоминает структуры, найденные в других замках Харальда, в том числе Фиркат в Хобро и Аггерсборг в Аггерсунде.

К эпохе правления этого короля также можно отнести рунический камень рядом с местом раскопок. Камень стоит в Хуне-Кирке, на нем написан текст: «Хове, Торкильд, Торбьёрн установили камень [в честь] своего отца Рунулва ден Роднильде». Текст датируется 970-1020 годами.

«Это крупнейшая находка эпохи викингов такого рода за более чем десять лет, и мы не видели ничего подобного раньше здесь, в Северной Ютландии», — сказал Томас Руне Кнудсен, один из археологов.

Исследователям удалось раскопать только часть зала, но они считают, что множество находок находятся к востоку от зала, в том числе дополнительные постройки — в ту эпоху подобные залы редко возводили отдельно стоящими.