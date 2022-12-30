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11 минут назад

Xiaomi устроила перестановки в руководстве

Ferra.ru

Xiaomi сделала важное объявление: Лу Вейбинг официально назначен новым президентом международного бизнес-подразделения компании. Ранее он был главой бренда Redmi.

Xiaomi устроила перестановки в руководстве
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Китайский технологический гигант ранее говорил, что бывший президент Ван Сян уходит в отставку 30 декабря. Xiaomi также заявила, что Лу Вейбинг будет управлять отделом смартфонов, отделом экологической сети, отделом крупной бытовой техники, китайским и индийским регионами группы.

Ван Сян же был назначен вице-президентом группы, а также президентом китайского офиса Xiaomi.

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