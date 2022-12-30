Samsung готовит сверхбюджетный смартфон

Samsung готовится к выпуску смартфона Galaxy F04 в Индии . Это устройство будет очень дешёвым — его стоимость составит менее 8000 индийских рупий (около 7000 рублей по актуальному курсу).

Официальных характеристик смартфона мы пока не знаем. Ожидается, что устройство будет переименовано на других рынках в Galaxy A04 или Galaxy A04e. У смартфона, скорее всего, будут двойная камера сзади и до 8 ГБ ОЗУ, что станет серьёзным преимуществом в этой ценовой категории.