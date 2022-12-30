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1 час назад

Samsung выпустит сверхбюджетный Galaxy F04 с 8 ГБ оперативной памяти

Ferra.ru

Samsung готовится к выпуску смартфона Galaxy F04 в Индии. Это устройство будет очень дешёвым — его стоимость составит менее 8000 индийских рупий (около 7000 рублей по актуальному курсу).

Samsung готовит сверхбюджетный смартфон
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Официальных характеристик смартфона мы пока не знаем. Ожидается, что устройство будет переименовано на других рынках в Galaxy A04 или Galaxy A04e. У смартфона, скорее всего, будут двойная камера сзади и до 8 ГБ ОЗУ, что станет серьёзным преимуществом в этой ценовой категории.

На постерах телефон изображён в фиолетовом цвете, а также в зелёном.

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