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47 минут назад

Космонавт Аймаханов покинул отряд, так и не слетав в космос

ТАСС

Космонавт-испытатель Мухтар Аймаханов покинул отряд космонавтов Роскосмоса после решения медкомиссии. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

Космонавт Аймаханов покинул отряд, так и не слетав в космос
Фото: Пресс-служба арт-кластера «Таврида»Пресс-служба арт-кластера «Таврида»

"30 декабря 2022 года Мухтар Аймаханов покинул должность космонавта-испытателя в отряде космонавтов Роскосмоса после решения Главной медицинской комиссии, которая состоялась в ЦПК 28 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, Аймаханов продолжит работать в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) в качестве ведущего специалиста по подготовке космонавтов.

Наука и техника,Центр подготовки космонавтов,Роскосмос,
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