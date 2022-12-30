Космонавт Аймаханов покинул отряд, так и не слетав в космос

Космонавт-испытатель Мухтар Аймаханов покинул отряд космонавтов Роскосмоса после решения медкомиссии. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.
"30 декабря 2022 года Мухтар Аймаханов покинул должность космонавта-испытателя в отряде космонавтов Роскосмоса после решения Главной медицинской комиссии, которая состоялась в ЦПК 28 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.
Как уточнили в госкорпорации, Аймаханов продолжит работать в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) в качестве ведущего специалиста по подготовке космонавтов.