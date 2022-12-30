Новинка от Xiaomi способна нагреть воду всего за 3 секунды

Xiaomi представила устройство для нагрева воды — Mijia Instant Hot Water Dispenser.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Новинка имеет резервуар объёмом 2,5 л и двойным нагревательным элементом. С его помощью, по словам компании, диспенсер может обеспечить пользователя горячей водой всего за три секунды после нажатия кнопки на корпусе.

Девайс имеет сразу три варианта предустановки температуры на выбор: комнатная температура, 45°C и кипяток. При этом, в случае необходимости, пользователь может точно настроить температуру с шагом в 1°C, используя кнопки для увеличения или уменьшения температуры.