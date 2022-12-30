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10 минут назад

Новинка от Xiaomi способна нагреть воду всего за 3 секунды

Ferra.ru

Xiaomi представила устройство для нагрева воды — Mijia Instant Hot Water Dispenser.

Новинка от Xiaomi способна нагреть воду всего за 3 секунды
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Новинка имеет резервуар объёмом 2,5 л и двойным нагревательным элементом. С его помощью, по словам компании, диспенсер может обеспечить пользователя горячей водой всего за три секунды после нажатия кнопки на корпусе.

Девайс имеет сразу три варианта предустановки температуры на выбор: комнатная температура, 45°C и кипяток. При этом, в случае необходимости, пользователь может точно настроить температуру с шагом в 1°C, используя кнопки для увеличения или уменьшения температуры.

В Xiaomi отдельно отметили, что Mijia Instant Hot Water Dispenser работает крайне тихо — заявленный уровень шума не превышает 45,3 дБ. Старт продаж устройства в Китае намечен на 5 января по цене 35 долларов (2,5 тыс рублей).

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