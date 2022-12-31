Космонавты на МКС в новогоднюю ночь посмотрят "Операцию "Ы"

Члены экипажа Международной космической станции (МКС) вместе посмотрят в новогоднюю ночь фильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", передает специальный корреспондент ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.
По словам Петелина, также они распакуют подарки, которые прибыли на корабле "Прогресс МС-21" в октябре.
"Надеюсь, в них много сладкого, острого или кислого - вкусов, которых не хватает здесь, на МКС", - добавил он.
В декабре Анна Кикина во время общения с журналистами рассказала, что перед Новым годом российский экипаж находится в чудесном настроении.
ТАСС и Роскосмос 17 ноября 2021 года подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.