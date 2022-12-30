Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина рассказали подробности предстоящей встречи Нового года на Международной космической станции. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

По словам космонавтов, в честь праздника, помимо салата оливье, в меню будет также белуга, креветки и черная икра.

«У нас на новогоднем столе все нехитро – белуга, креветки, черная икра. Все, правда, в очень небольшом количестве и консервированное», - рассказал командир экипажа МКС Сергей Прокопьев.

Однако главным блюдом на праздничном застолье будет все-таки оливье, который они приготовят из имеющихся на станции продуктов. Специально для этого традиционного салата у экипажа припасена единственная пачка майонеза.

По словам Анны Кикиной, традиции дарить друг другу подарки на Новый год у членов экипажа нет, однако она не исключила, что в этот раз они обменяются презентами. При этом она отметила, что космонавты обязательно посмотрят новогоднее обращение президента РФ, и, возможно, найдут время для просмотра кино.

Дмитрий Петелин рассказал о традиции с американскими астронавтами ходить в друг к другу в гости на праздники, чтобы обмениваться культурным опытом. Кроме того, космонавты попробуют друг у друга праздничные угощения.