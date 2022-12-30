Экс-дизайнер Mercedes-Benz возглавил команду дизайнеров в Samsung

Бывший главный дизайнер Mercedes-Benz в Китае Хьюберт Ли назначен вице-президентом и главой подразделения, отвечающего за разработку дизайна флагманских мобильных устройств (Mobile eXperience design team), в Samsung Electronics. Об этом сообщается на сайте южнокорейского производителя техники.

Команда MX design team занимается созданием дизайна продуктов линейки Galaxy, в том числе флагманских смартфонов, планшетов и умных часов.

«Его [Хьюберт Ли — прим. Sostav] уникальный и дальновидный взгляд поможет сформировать внешний вид и эргономику Galaxy, опираясь на особый стиль, который знают и любят пользователи», — отметили в компании.

До назначения Ли работал в американском и китайском подразделениях Mercedes-Benz и участвовал в разработке многих проектов, за что был удостоен ряда отраслевых наград, подчеркнули в Samsung.