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27 минут назад

Экс-дизайнер Mercedes-Benz возглавил команду дизайнеров Mobile eXperience в Samsung

Sostav.ru

Бывший главный дизайнер Mercedes-Benz в Китае Хьюберт Ли назначен вице-президентом и главой подразделения, отвечающего за разработку дизайна флагманских мобильных устройств (Mobile eXperience design team), в Samsung Electronics. Об этом сообщается на сайте южнокорейского производителя техники.

Экс-дизайнер Mercedes-Benz возглавил команду дизайнеров в Samsung
Фото: Sostav.ruSostav.ru

Команда MX design team занимается созданием дизайна продуктов линейки Galaxy, в том числе флагманских смартфонов, планшетов и умных часов.

«Его [Хьюберт Ли — прим. Sostav] уникальный и дальновидный взгляд поможет сформировать внешний вид и эргономику Galaxy, опираясь на особый стиль, который знают и любят пользователи», — отметили в компании.

До назначения Ли работал в американском и китайском подразделениях Mercedes-Benz и участвовал в разработке многих проектов, за что был удостоен ряда отраслевых наград, подчеркнули в Samsung.

По данным агентства Yonhap, в 1993 1995 годах Ли изучал дизайн в Род-Айлендской школе дизайна. Кроме того, он считается первым дизайнером азиатского происхождения в истории Mercedes-Benz.

Наука и техника,Samsung,
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