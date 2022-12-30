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1 час назад

Honor перевыпустит флагманский Honor 80 Pro, заменив дисплей на плоский

Ferra.ru

Ещё в ноябре Honor представила флагманский Honor 80 Pro. Одной из «фишек» устройства стал согнутый по краям экран.

Honor перевыпустит флагманский Honor 80 Pro
Фото: Ferra.ruFerra.ru

То ли в компании поняли, что это не лучшее решение, то ли на это явно намекнули фанаты. Но как бы то ни было, китайский бренд планирует уже в начале января выпустить версию смартфона с плоским дисплеем.

По данным инсайдеров, обновлённый Honor 80 Pro будет ориентирован на офлайн-рынок Китая и будет иметь схожие технические характеристики с оригинальной моделью. Единственное, кроме дисплея будет отличаться и основная камера.

В остальном всё по-прежнему: 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также сканером отпечатков пальцев под экраном. В основе смартфона всё также будет лежать процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1 от Qualcomm, а ёмкость его аккумулятора составит 4800 мАч. Будет поддержка быстрой 66-Вт зарядки.

Наука и техника,Qualcomm,
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