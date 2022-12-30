Honor перевыпустит флагманский Honor 80 Pro

Ещё в ноябре Honor представила флагманский Honor 80 Pro. Одной из «фишек» устройства стал согнутый по краям экран.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

То ли в компании поняли, что это не лучшее решение, то ли на это явно намекнули фанаты. Но как бы то ни было, китайский бренд планирует уже в начале января выпустить версию смартфона с плоским дисплеем.

По данным инсайдеров, обновлённый Honor 80 Pro будет ориентирован на офлайн-рынок Китая и будет иметь схожие технические характеристики с оригинальной моделью. Единственное, кроме дисплея будет отличаться и основная камера.