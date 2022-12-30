Россиян предупредили об опасной схеме взлома аккаунтов в Telegram

У злоумышленников есть возможность отключить проверку пароля в Telegram через «открытый код» и таким образом завладеть чужим аккаунтом. Об этом сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на слова профессора РЭУ им. Г.В. Плеханова Павла Трелянского.

По словам Трелянского, в рамках данной схемы жертве присылают уведомление о том, что кто-то пытается войти в аккаунт. В этом же уведомлении присутствует ссылка на страницу, которую злоумышленники настроили после анализа «открытого кода» Telegram. Перейдя по ней, якобы можно предотвратить взлом профиля.

«Такие уведомления приводят на сайт, который внешне схож с интерфейсом приложения и мобильной веб-версией Telegram на этапе входа в аккаунт. Как только пользователь переходит по ссылке, доступ к аккаунту оказывается потерян», – пишет Прайм.

По словам Трелянского, получив подобное уведомление, в первую очередь нужно обратить внимание на оформление профиля отправителя. Мошенники, как правило, создают аккаунты, которые называются «Уведомления» и имеют в статусе отметку «Недавно был в сети». Настоящие же уведомления о попытках несанкционированного входа в учетную запись приходят от аккаунта под названием Telegram. В его статусе всегда указано «Служебные уведомления».