В Роскосмосе назвали даты запуска «Спектра-УФ»

«Опытно-конструкторские работы по теме "Спектр-УФ" в настоящее время находятся на этапе разработки рабочей конструкторской документации, изготовления составных частей космического аппарата и проведения их наземной экспериментальной отработки. Запуск КА планируется на четвертый квартал 2028 года», - передает РИА Новости сообщение госкорпорации.

В Роскосмосе добавили, что контракт на опытно-конструкторские работы по телескопу подписан на период до 2025 года. Также сообщается, что после утверждения новой Федеральной космической программы, которая начнет действовать с 2026 года, будет заключено соглашение на продолжение работ, в том числе на сам запуск.