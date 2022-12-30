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32 минуты назад

В России некачественных смартфонов становится больше

Свободная пресса

Спрос на услуги ремонта цифровых гаджетов за год вырос на 20–25 процентов. Дело в том, что некачественной техники становится больше.

Россию наводнили некачественные смартфоны
Фото: ТАССТАСС

«На рынке появляется всё больше устройств от небольших китайских вендоров и восстановленных смартфонов — зачастую качество этих гаджетов хромает, их приходится чинить чаще, чем продукцию ведущих мировых брендов. Хотя всё зависит от конкретного пользовательского опыта», — цитируют «Известия» эксперта.

Впрочем, в ремонтные мастерские несут не только смартфоны — интерес к ремонту бытовой техники вырос даже сильнее, отмечают участники рынка.

Ранее "СП" писала, что компания Apple резко сократила поставки своих смартфонов.

Наука и техника,Apple,
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