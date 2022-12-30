Россию наводнили некачественные смартфоны

«На рынке появляется всё больше устройств от небольших китайских вендоров и восстановленных смартфонов — зачастую качество этих гаджетов хромает, их приходится чинить чаще, чем продукцию ведущих мировых брендов. Хотя всё зависит от конкретного пользовательского опыта», — цитируют «Известия» эксперта.