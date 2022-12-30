Россию наводнили некачественные смартфоны

Спрос на услуги ремонта цифровых гаджетов за год вырос на 20–25 процентов. Дело в том, что некачественной техники становится больше.
«На рынке появляется всё больше устройств от небольших китайских вендоров и восстановленных смартфонов — зачастую качество этих гаджетов хромает, их приходится чинить чаще, чем продукцию ведущих мировых брендов. Хотя всё зависит от конкретного пользовательского опыта», — цитируют «Известия» эксперта.
Впрочем, в ремонтные мастерские несут не только смартфоны — интерес к ремонту бытовой техники вырос даже сильнее, отмечают участники рынка.
Ранее "СП" писала, что компания Apple резко сократила поставки своих смартфонов.