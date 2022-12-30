Россиян предупредили об опасной схеме взлома Telegram

Взломать современные программы для общения непросто, но возможность для этого существует, сообщает «Прайм» со ссылкой на профессора РЭУ им. Г.В. Плеханова Павла Терелянского.

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По его словам, необходимо обратить внимание, если приходят фейковые сообщения о входе в Telegram с неизвестного устройства от имени профиля под названием «Уведомления». Многие мессенджеры имеют так называемый открытый код. Это означает, что вся внутренняя структура и сама программа может быть легко проанализирована. Например, есть возможность в коде отключить функцию проверки пароля.

По словам эксперта, мошенники отправляют пользователю, аккаунтом которого планируется завладеть, уведомление, в котором указывается, что в него пытаются зайти с неизвестного устройства. При этом в таком уведомлении имеется ссылка, перейдя по которой якобы можно защитить учетную запись.

Терелянского акцентировал внимание на то, что такие уведомления ведут на сайт, который внешне схож с интерфейсом Telegram и его мобильной веб-версией на этапе входа в аккаунт. Как только пользователь переходит по ссылке, доступ к аккаунту больше недоступен.