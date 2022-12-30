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43 минуты назад

Россиян предупредили об опасной схеме взлома Telegram

Елена Прошина

Взломать современные программы для общения непросто, но возможность для этого существует, сообщает «Прайм» со ссылкой на профессора РЭУ им. Г.В. Плеханова Павла Терелянского.

Россиян предупредили об опасной схеме взлома Telegram
Фото: ТАССТАСС

По его словам, необходимо обратить внимание, если приходят фейковые сообщения о входе в Telegram с неизвестного устройства от имени профиля под названием «Уведомления». Многие мессенджеры имеют так называемый открытый код. Это означает, что вся внутренняя структура и сама программа может быть легко проанализирована. Например, есть возможность в коде отключить функцию проверки пароля.

По словам эксперта, мошенники отправляют пользователю, аккаунтом которого планируется завладеть, уведомление, в котором указывается, что в него пытаются зайти с неизвестного устройства. При этом в таком уведомлении имеется ссылка, перейдя по которой якобы можно защитить учетную запись.

Терелянского акцентировал внимание на то, что такие уведомления ведут на сайт, который внешне схож с интерфейсом Telegram и его мобильной веб-версией на этапе входа в аккаунт. Как только пользователь переходит по ссылке, доступ к аккаунту больше недоступен.

Для распознавания фейков нужно учесть, что они приходят с профиля, который назван «Уведомления». В его статусе говорится, что пользователь был недавно в Сети. Настоящие уведомления Telegram отправляет из профиля «Служебные уведомления».

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