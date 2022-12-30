Раскрыта новая схема взлома Telegram

Профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Терелянский заявил, что мошенники начали писать в Telegram с фейкового профиля "Уведомления"

Фото: ТАСС ТАСС

Как сообщает «Прайм», нужно внимательно относиться к сообщениям в Telegram, приходящим от фейкового профиля "Уведомления".

Терелянский подчеркнул, что преступники могут проанализировать и вмешаться в него. Так можно, например, отключить функцию проверки пароля. В этом случае жертва получит уведомление о попытке взлома. Тогда ей предложат перейти по ссылке, чтобы «защитить» учетную запись. Из-за этого доступ к аккаунту будет потерян.