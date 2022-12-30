В России планируют создать новую мобильную ОС

"Яндекс", VK, Сбербанк и "Ростелеком" намерены создать компанию, которая разработает новую мобильную операционную систему (ОС) на базе Android и платформу, способную заменить Google Mobile Services (GMS). Об этом в пятницу со ссылкой на источники сообщает "Коммерсантъ".

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Как рассказал изданию источник в правительстве, Минцифры планирует подключить к развитию отечественной мобильной экосистемы консорциум разработчиков. VK, "Яндекс", Сбербанк и "Ростелеком" намерены учредить компанию, которая будет заниматься разработкой мобильной ОС на базе открытого общедоступного кода Android и создаст платформу совместимых с ней мобильных сервисов, способных заменить Google Mobile Services (GMS).

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В VK, "Яндексе", "Ростелекоме" отказались от комментариев, в Сбербанке и Минцифры на запрос "Коммерсанта" не ответили.

Источник издания на российском рынке электроники рассказал, что знаком с инициативой. Он отметил, что VK и "Сбер" заинтересованы в разработке аналога GMS: "Пока формально консорциума нет, но крупные игроки готовы объединиться, чтобы разработать платформу. Она нужна всем, кто хочет, чтобы их приложения обладали адекватным функционалом". Источник добавил, что на разработку ОС на базе Android потребуется не более года.

Источник издания в правительстве уточнил, что разработка новой ОС командой игроков не противоречит планам "Ростелекома" развивать мобильную экосистему на базе ОС "Аврора". Он также добавил, что экосистема на базе ОС "Аврора" будет использоваться в корпоративном и государственном секторе "для работы с чувствительными данными", в то время как "новая ОС будет нацелена на потребительский сегмент".

Один из источников издания также отметил, что запустить новую платформу на базе открытого Android будет проще и дешевле, чем для ОС "Аврора". Многие приложения российских разработчиков уже совместимы для работы с Android, а их адаптация под "Аврору" потребует времени и вложений, добавил он.