Антрополог объяснил, почему древние люди развили пение и танцы

Антрополог Эдвард Хаген из Национального университета штата Вашингтон предположил, что пение и танцы могли возникнуть как средства защиты древнего человека от хищников. Гипотеза опубликована в журнале Human Nature.
Как пояснил ученый, в определенный период развития человеческие виды перешли к наземному образу жизни в открытой среде обитания. Это подвергло их усиленному давлению со стороны хищников Африки. Затем человеческие виды начали переходить к плотоядному образу жизни, что еще больше увеличило давление хищников. Эффективная защита от них потребовала бы высокой степени сотрудничества со стороны более мелких и медлительных гоминидов.
Некоторые животные объединяются, чтобы отпугивать хищников с помощью высоко синхронизированных визуальные и слуховых сигналов, которые одновременно посылают все члены группы. Авторы гипотезы предположил, что синхронизированные зрительные и слуховые сигналы могут сообщать хищникам о том, что они были обнаружены и будут встречены хорошо скоординированной защитной реакцией. Развитые когнитивные способности, лежащие в основе такого поведения, могли стать основой для эволюции человеческой музыки и танца.