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37 минут назад

Антрополог предположил, что люди развили пение и танцы для отпугивания хищников

Газета.Ru

Антрополог Эдвард Хаген из Национального университета штата Вашингтон предположил, что пение и танцы могли возникнуть как средства защиты древнего человека от хищников. Гипотеза опубликована в журнале Human Nature.

Антрополог объяснил, почему древние люди развили пение и танцы
Фото: polnaja-jenciklopedija.rupolnaja-jenciklopedija.ru

Как пояснил ученый, в определенный период развития человеческие виды перешли к наземному образу жизни в открытой среде обитания. Это подвергло их усиленному давлению со стороны хищников Африки. Затем человеческие виды начали переходить к плотоядному образу жизни, что еще больше увеличило давление хищников. Эффективная защита от них потребовала бы высокой степени сотрудничества со стороны более мелких и медлительных гоминидов.

Некоторые животные объединяются, чтобы отпугивать хищников с помощью высоко синхронизированных визуальные и слуховых сигналов, которые одновременно посылают все члены группы. Авторы гипотезы предположил, что синхронизированные зрительные и слуховые сигналы могут сообщать хищникам о том, что они были обнаружены и будут встречены хорошо скоординированной защитной реакцией. Развитые когнитивные способности, лежащие в основе такого поведения, могли стать основой для эволюции человеческой музыки и танца.

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