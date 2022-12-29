Антрополог объяснил, почему древние люди развили пение и танцы

Антрополог Эдвард Хаген из Национального университета штата Вашингтон предположил, что пение и танцы могли возникнуть как средства защиты древнего человека от хищников. Гипотеза опубликована в журнале Human Nature.

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Как пояснил ученый, в определенный период развития человеческие виды перешли к наземному образу жизни в открытой среде обитания. Это подвергло их усиленному давлению со стороны хищников Африки. Затем человеческие виды начали переходить к плотоядному образу жизни, что еще больше увеличило давление хищников. Эффективная защита от них потребовала бы высокой степени сотрудничества со стороны более мелких и медлительных гоминидов.