Пользователи Twitter сообщили о массовых сбоях

Пользователи Twitter сообщают о массовых сбоях в обслуживании. Проблемы возникли через несколько дней после того, как Илон Маск заявил, что закрыл один из крупных центров обработки данных компании.

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Пользователи Twitter в различных местах заявили, что у них возникли проблемы с сервисом в среду вечером, через несколько дней после того, как Илон Маск заявил, что закрыл один из центров обработки данных компании в Сакраменто. По данным Down Detector, проблемы в первую очередь коснулись пользователей сайта компании для пользователей настольных компьютеров, в то время как некоторые жаловались, что с мобильным приложением также возникли проблемы.

Некоторые пользователи сообщили, что они вышли из Twitter, в то время как другие заявили, что не могут просматривать ответы на свои твиты, но имеют доступ к другим частям сервиса. Другие пользователи заявили, что сталкивались с сообщениями об ошибках при прокрутке своей хроники — основной ленты твитов, которую люди видят при входе в Twitter.

«Проблемы с Twitter проявляются во многих странах и широко распространены», — сказала Исик Матер, директор по исследованиям NetBlocks, службы интернет-мониторинга. «Это затрагивает API платформы, который обслуживает мобильное приложение, а также многие аспекты десктопного сайта», — добавила она, имея в виду интерфейс, на котором работает Twitter.