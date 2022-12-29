Ученые выяснили причины снежных штормов в США

Смертельные морозы, охватившие Соединенные Штаты, были экстраординарными, но, хотя ученые знают, что глобальное потепление может усугубить экстремальные погодные условия, последствия зимних штормов сложно распутать. Ожидалось, что зимний шторм, обрушившийся на большую часть Соединенных Штатов и Канады во время Рождества, будет сильным, и так оно и было. Синоптики объявили это событие «выпадающим раз в поколение» еще до того, как лед начал покрывать крутые улицы Сиэтла, белая мгла распространилась от Равнин до Среднего Запада, а более четырех футов снега было сброшено на Буффало во время шторма, который убил более двух десятков человек.

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Связи между изменением климата и многими экстремальными погодными условиями становятся все более очевидными. На потеплевшей планете жара жарче, засухи продолжительнее, а летние ливни более суровы.

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Но когда дело доходит до экстремальной зимней погоды, такой как недавний шторм, связь становится менее ясной и часто является предметом бурных научных дискуссий.

Зимы, как и другие сезоны, становятся теплее в Соединенных Штатах и других странах. Анализ, проведенный независимой исследовательской и коммуникационной группой Climate Central, показал, что зимние температуры в Соединенных Штатах выросли более чем на 3 градуса по Фаренгейту (чуть менее 2 градусов по Цельсию) за последние полвека. В большинстве мест зима является сезоном быстрого потепления, и потепление наиболее заметно в северных районах, таких как Великие озера и северо-восток.

Метеорологи говорят, что это было вызвано полярным вихрем, массой холодного арктического воздуха, который двигался на юг в Канаду и Соединенные Штаты. Этот воздух стал очень холодным над Северным полюсом в то время года, когда солнечный свет не достигает этого региона, а Северный Ледовитый океан покрыт льдом. Когда он достиг Канады и Соединенных Штатов, холодный воздух, проникнув между массами более теплого воздуха, вызвал резкое падение температуры и атмосферного давления. Падение температуры вызвало сильные заморозки во многих местах, а изменения давления вызвали сильные ветры.