iPhone SE подешевел на 25% в России

В России iPhone SE в классическом дизайне подешевел на 25%. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.Ru.

Фото: m24.ru m24.ru

При выходе смартфона в 2020 году он был оценен в России в 40 тысяч рублей и выше, а в настоящее время его можно купить дешевле 30 тысяч рублей.

У iPhone SE есть 4,7-дюймовый IPS-экран, основная и фронтальная камеры с разрешением 12 и 7 мегапикселей. Смартфон также поддерживает беспроводную зарядку и защищает от воды по стандарту IP67.