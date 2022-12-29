В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
1 час назад

iPhone SE подешевел на 25% в России

Москва24

В России iPhone SE в классическом дизайне подешевел на 25%. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.Ru.

iPhone SE подешевел на 25% в России
Фото: m24.rum24.ru

При выходе смартфона в 2020 году он был оценен в России в 40 тысяч рублей и выше, а в настоящее время его можно купить дешевле 30 тысяч рублей.

У iPhone SE есть 4,7-дюймовый IPS-экран, основная и фронтальная камеры с разрешением 12 и 7 мегапикселей. Смартфон также поддерживает беспроводную зарядку и защищает от воды по стандарту IP67.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо рассказал, что компания Apple намерена выпустить iPad со складным экраном. По его словам, новый гаджет выйдет в 2025 году. Он также высказал мнение, что из-за этого Apple не намерен снимать с продаж iPad Mini.

Наука и техника,Mail.ru Group,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители