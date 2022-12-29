iPhone SE подешевел на 25% в России

При выходе смартфона в 2020 году он был оценен в России в 40 тысяч рублей и выше, а в настоящее время его можно купить дешевле 30 тысяч рублей.
У iPhone SE есть 4,7-дюймовый IPS-экран, основная и фронтальная камеры с разрешением 12 и 7 мегапикселей. Смартфон также поддерживает беспроводную зарядку и защищает от воды по стандарту IP67.
Ранее аналитик Минг-Чи Куо рассказал, что компания Apple намерена выпустить iPad со складным экраном. По его словам, новый гаджет выйдет в 2025 году. Он также высказал мнение, что из-за этого Apple не намерен снимать с продаж iPad Mini.